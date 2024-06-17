ボッテガヴェネタ　長財布

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商品詳細
【BOTTEGAVENETA】イントレチャートジップアラウンド長財布カラー:ワインレッド百貨店で購入箱無し購入後、一年使用してその後閉まっていて使わなくなったので出品致します。多少使用感や細かな傷はございますが、まだ綺麗です。プチプチで梱包して発送致します。よろしくお願い致します
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