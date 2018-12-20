BTS V テヒョン カップホルダー

BTSVテヒョンカップホルダーカップスリーブセットです☺︎プロフご一読ください。即購入 ◎表面に汚れや初期難あったり、型崩れが見られるものもありますので、ご了承いただける方のみご購入お願い致しますm(__)m特典も全てお付け致します。紙スローガン、うちわ、缶バッチ、ポストカード、フォトカード、ステッカーなどです。梱包と発送の都合上、バラ売り考えておりません。申し訳ございません。送料込み可能です！お値段その分上乗せとなりますがお声がけください。また商品に対して何かございましたらコメントにお願い致します。ご検討お願い致しますm(__)mBTSRMキムナムジュンナムジュンナムJINキムソクジンソクジンジンSUGAミンユンギユンギシュガJ-HOPEチョンホソクホソクホビJIMINパクジミンジミンVキムテヒョンテヒョンテテチョンジョングクジョングクグクJUNGKOOK



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