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スタッズ　ベルト
商品番号 T60811844853
商品名

スタッズ　ベルト
ブランド名 エドウィン
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エドウィンのスタッズベルトです。規定の穴だと大きかったので一つ追加しています。材質は不明です。革のようにも見えますがフェイクかもしれません。重さは約500gです。
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