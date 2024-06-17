(゜∀゜)試着のみ☆シュプリーム赤BOXロゴキャンプキャップ☆総ロゴ(゜∀゜)

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今回お部屋にある良い物も全て商品として販売してスッキリしようと断捨離期間なのでこれからどんどん良いものを出品していきます！！その他の商品も良いものばかりなのでぜひぜひ見てってくださいね(◠‿◠)✨まとめ買いからお値下げまでできる限り割引頑張りますのでドシドシお気軽にコメントよろしくですーっ（＾∇＾）✨ではでは商品説明（╹◡╹）✨商品→新品購入後、気に入っていてコレクションとして試着後ずっとケースの中に飾ったまんまだった大人気BOXロゴキャップです*\\(^o^)/*✨即完売商品なのでこの状態ではなかなか市場に出ない超美品のシュプリームキャップです(◠‿◠)✨超美品ですが一度人の手に渡った物ですので神経質な方はご購入をお控えください*\\(^o^)/*✨超激レア☆ゆうゆうメルカリ便ゆうパケットの安心発送★利用料１０%等の理由でお値下げは厳しいですが熱望されている方には気持ちにはなりますがお値下げ頑張りますのでお気軽にどしどしコメントよろしくです（＾∇＾）✨