印伝 長財布 大容量 ぶどう柄

印伝長財布束入 大容量鹿革紫地×白漆ぶどう柄2310-16-120の未使用品です。包装された箱に入ったまま保管しておりました。喫煙者及びペットは飼っておりませんので、特に匂いはないです。サイズ:9.5cm×19cm×約4cm（最もふくらでいる箇所の厚み）色柄:紫地×白漆 ぶどう札入れ×2 カードポケット×12 ポケット×4 小銭入れ×1参考価格は、Amazonで25,850円でした（2023年10月時点）。返品は致しかねます他にも未使用の印伝を出品しております、よろしければご覧くださいませ。



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