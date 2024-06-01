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印伝 長財布 大容量 ぶどう柄
商品番号 C69993676968
商品名

印伝 長財布 大容量 ぶどう柄
ブランド名 インデンヤ
特別価格 税込 7,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

印伝長財布束入　大容量鹿革紫地×白漆ぶどう柄2310-16-120の未使用品です。包装された箱に入ったまま保管しておりました。喫煙者及びペットは飼っておりませんので、特に匂いはないです。サイズ:9.5cm×19cm×約4cm（最もふくらでいる箇所の厚み）色柄:紫地×白漆　ぶどう札入れ×2　カードポケット×12　ポケット×4　小銭入れ×1参考価格は、Amazonで25,850円でした（2023年10月時点）。返品は致しかねます他にも未使用の印伝を出品しております、よろしければご覧くださいませ。
http://narcologia.ru/goods/freshman664056.html
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