美品 FENDI フェンディ 折り財布 ズッカ柄 ロゴ ブラウン　イエロー

○アイテムFENDIフェンディBUGSEYE財布二つ折り財布折り財布フラップ ビッグロゴズッカ柄ダブルFモチーフエフィズフェンディレディース 女性 通勤 通学 OLメンズ サラリーマン 大学生男女兼用 現行品○サイズタテ10cmヨコ12cmマチ2cm○状態目立った傷や汚れなしです。中古品なので大きなダメージのみ記載しておりますので小さなものは記載がない場合がございます。使用感はあるかと思います。※中古品に理解のない方、神経質な方の購入お控え願います。※状態については写真にてご確認いただき、不明点がありましたらコメントにてご確認下さい。￼○素材PVCレザー○購入元ブランドリユース店リサイクルショップ日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場・ストア商品ブランドオークション大手ECサイトその他ネット購入の不要品など○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



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