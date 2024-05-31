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エルメス　Hバックルベルト
商品番号 G35214322630
商品名

エルメス　Hバックルベルト
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 14,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ベルトはメンズ用だった記憶がありますが色が気にいり購入85と印されてます店舗でだったか一つ穴開けてもらいました二つまで大丈夫とか言ってました。薄ピンクは最初気に入ってそっちをメインにエプソン？スイフト？は多分ブルーニュイだったか、真っ黒じゃないですバックルもシルバーであわせやすいです薄ピンクは黒を使っているうちに服などの色の付着が黒の方は綺麗ですリバーシブル
http://narcologia.ru/goods/stepchild43552.html
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