正規 Givenchy ジバンシィ ゴシック Tシャツ

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正規09AWGIVENCHYジバンシージバンシィゴシックTシャツベージュXS■品番9A885950■サイズ肩幅:38cm身幅:45cm着丈:55cm■状態正規店購入後に数回着用。若干使用感ありますが、目立った傷、汚れ等ございません。