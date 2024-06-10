ジャンニ・ヴェルサーチ✦GIANNI VERSACE✦ベルト メタルバックル美品 ...

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✦ご覧頂きまして有難うございます✦✦ブランド✦ GIANNIVERSACE ジャンニ・ヴェルサーチ✦アイテム✦ ベルト メタルバックル レア✦サイズ✦ 90/36全長約100cm(バックル含まず) バックル含む全長約112cm《バックル》横最大約15.7cm×縦約5.5cm✦仕 様✦ ベルト穴5ヶ所(2.5cm間隔)✦付属品✦ 専用箱(マグネット式開閉) サイズ17.5cm×14.5cm×7.5cm 保存袋✦発送方法✦ クロネコヤマト宅急便✦製造国✦ イタリア✦状 態✦ 数年前に家族がオンラインショップ にて購入、未使用のまま自宅保管品 でございます✰ 箱から取り出して合わせてみた程度 未使用なのでレザー部分、バックル も大変綺麗な状態です✰ 何と言っても大きめでインパクトの 強いバックルが人目を引きます✰✰ こういったタイプのヴェルサーチは 滅多にお目にかかれない希少品です ので是非この機会に如何でしょう✰未使用ですが、自宅保管品になりますので細かいことを気になさる神経質な方はご購入をお控えくださいますよう予めお願い申し上げます✰✰✰#ジャンニヴェルサーチ#イタリア#ベルト#メタルバックル#希少#レアカラー...シルバー素材...本革