LOUIS VUITTON　長財布　ポルトフォイユ・ブラザ　タイガ

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商品詳細
カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革ルイヴィトン、メンズラインの定番ポルトフォイユ・ブラザ(タイガ)※イニシャルが入りです折りたたまれている部分に使用感がありますが、革の剥がれなどもなくきれいだと思います。状態は写真でご確認ください。
http://narcologia.ru/goods/Adder555275.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture96041.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate376448.html
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