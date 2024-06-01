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LOUIS VUITTON　長財布　ポルトフォイユ・ブラザ　タイガ
商品番号 G15610478262
商品名

LOUIS VUITTON　長財布　ポルトフォイユ・ブラザ　タイガ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 8,088 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革ルイヴィトン、メンズラインの定番ポルトフォイユ・ブラザ(タイガ)※イニシャルが入りです折りたたまれている部分に使用感がありますが、革の剥がれなどもなくきれいだと思います。状態は写真でご確認ください。
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