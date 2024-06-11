激レア　Aime Leon Dore NEW ERA Yankees キャップ

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商品詳細
ご覧頂きましてありがとうございます。以下お読みいただき、ご理解頂けた方からのみ購入をお待ちしています。Aimeの初期のNEWERAコラボになります。今では大変貴重なChainStitchになります。海外ではサイズによっては7万で取り引きされています。1番人気だったグリーンになります。ご存知の方も多いとは思いますがAimeコラボのキャップのシルエットかなり良いです。お探しの方も多いと思います。是非この機会に。 カラー グリーンサイズ 2/159.6㎝購入先 Aimeオンライン状態 中古 クリーニング済み注意事項:あくまで中古品、個人保管品につき、状態等は画像でご自身でご確認頂きご納得し、古着にご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。完璧を求める方はご遠慮ください。神経質な方はご遠慮ください。ご不明な点はご質問ください。激レア WACKOMARIABreakfastclubアロハシャツxl野村訓市木村拓哉 ゴローズ conversesupremewtapsvansキムタク ゴローズ wtapsサングラス m\u0026mHYSTERICGLAMOURBeanieニット帽キャップnorthFace三代目登坂nbaヒステリックグラマーマインデニム野口強ワコマリアsupremeoffwhite長谷川昭雄 wtapsビッグ パーカー neighborhoodah.hahsszennoyスタイリスト私物Graphpaperkithアパートメント visvimCOMOLIbeamsPOLORALPHLAURENcootieproductionsネイビー AimeLeonDorexlxxlzoneクロスボーン jungleteamjacketsmockワラビー シャツ ahbrochurestacksbookstoreSNBYA.Hxxlvansstussynbaシルクカーディガン 23ssoursモーガン BADHOPVingレオパード ファージャケット ニューエラ AimeLeonDoreChainStitchYankeesHatGreenチェーンステッチ
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