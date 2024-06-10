【レア】PORTER×NEIGHBORHOOD レザー コンパクトウォレット

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コメントなしの方や即購入の方、大歓迎です。値下げ交渉の方(フォローなしの方でも可能)も歓迎です。『専用取り置き』も可能です。購入されましたら24時間以内に発送致します。#Sora出品一覧【アイテム】PORTER×NEIGHBORHOODのコラボ財布です。今ではなかなか手に入らない商品だと思います。角スレや汚れや傷や破れなど、目立つダメージも見当たらなく状態は良好です。ネイバーフッドポーターコラボ二つ折り財布ミニウォレットコンパクトウォレット◆ブランド:PORTER×NEIGHBORHOODポーター×ネイバーフッド◆仕様カード入れ×4お札入れ×1オープンポケット小×2ファスナー付き小銭入れ×1ファスナー付きポケット大×1ベアクロ開閉ファスナー開閉◆カラー:ブラック◆素材:本革レザー◆サイズ実寸高さ縦:10cm横:13,5cmマチ:2cm※多少の誤差はご了承くださいm(__)m◆付属品:なしコンディション⇒[A][SS]新品・未使用品[S]未使用に近く極美品レベル[A]使用感は少なくキズや汚れがない美品[B]やや使用感はあるが、キズや汚れは気にならない程度[C]使用感がありキズや汚れがある。[D]かなりダメージあり、ジャンク品【購入元】ブランドリユース店国内正規・直営店ストア商品【商品の発送】防水対策をして、24時間以内に発送致します。遅れる場合はこちらから取引画面にて連絡致します。その他の商品も宜しければご覧下さい。#Sora出品一覧【まとめ買い割引】もしています。コメント欄にてご相談下さい。※らくらくメルカリ便、ゆうゆうメルカリ便どちらでも変更可能です。※ユーズド商品にご理解ある方のご購入をお願い致します。※不明な点があればコメントにてどうぞ。