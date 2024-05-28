【新品】Vivienne Westwood MAN 黒T オーブ刺繍ロック

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ご覧頂きありがとうございます✔即購入OK✔フォロー割✔匿名配送#つぐもり-----------------------------------------------------■アイテムヴィヴィアンウエストウッド正規店購入左裾にオーヴの刺繍がございます。数年前に購入後、試着のみで自宅保管しておりました。サイズをMとしましたが、サイズ表記は50です。実測サイズからM程度と思われます。予めご了承ください。■状態試着のみ■サイズ表記：50平置実寸サイズ：肩幅 41cm身幅 49cm着丈 68cm袖丈 18cm✔サイズにつきましては、多少の誤差が出る場合がございます。予めご了承下さい。-----------------------------------------------------✔返品対応をご希望の際は、評価前にご連絡ください。✔厚みのある衣類は圧縮して発送する場合がございます。✔配送方法をらくらくメルカリ便からゆうゆうメルカリ便に変更させて頂く場合がございます。-----------------------------------------------------当店ではシュプリームノースフェイスTheNorthFaceヴィンテージ古着90sアウトドアキャンプラルフローレンRalphLaurenナイキNIKEアディダスadidasモンベルmont-bellアークテリクスARC'TERYXパタゴニアpatagoniaコロンビアColumbiaカリマーKarrimorスノーピークSnowPeakヘリーハンセンHELLYHANSENワイルドシングスWILDTHINGS等々も出品しております。✔ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。カラー...ブラック袖丈...半袖ネック...Uネック季節感...春、夏、秋