激レア　80s 90s 大麻　マリファナT　Tシャツ　WEED　シングルステッチ

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【フォロー割】10%off【まとめ割】300円引き ☞併用可能です！☺︎詳しくはプロフィールから●商品情報80年代から90年代のシングルステッチのマリファナTシャツです！シングルでこのプリントのクオリティーのTシャツはなかなか出ないので手に入れようと思っても手に入れられないのではないかと思います^^WEEDTなので、カルチャー系の方に着ていただけるといいと思います！♪●サイズ L着丈：65cm身幅：47cm袖丈：18cm※US輸入商品ですので実寸サイズをよくご確認ください。身長〜センチですが着られますかと言ったコメントはトラブルのもとになりますのでお答えしておりません。実寸をご確認お願いいたします。m(__)m●状態【B】※古着ですので小さな傷やその他ダメージがある場合がります、理解のある方のご購入をお待ちしております☺︎ ➡️#古着屋NewYork⬅️ ➡️ #古着屋NewYork_Tshirts(Tshirtsまとめ)⬅️★古着はすべてクリーニング済で、一つ一つ丁寧に個包装しております。★当店素人出品ですので、多少の誤差、汚れ傷の見落としがある可能性があります。★古着慣れされていない方、予算ギリギリの方にはおすすめ致しません。ご了承お願いいたします。【状態】【SS】:新品、未使用品の商品【S】:とても良い状態の商品【A】:多少の使用感はありますが良い状態の商品【B】:傷・汚れ等が多少ある状態の商品【C】:傷・汚れ等が見受けられる状態の商品【D】:かなり使用感・傷・汚れ等がある状態