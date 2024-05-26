UNIFORM EXPERIMENT シルク マルチ スカーフ

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商品詳細
UNIFORMEXPERIMENT2010-2011A/Wカラーチャート、スター、ドット、ボーダーという当時のUEを象徴する4種類のパターンで構成されたシルクスカーフ。100×100㎝の大判サイズなので、巻き方次第で多彩な表情を楽しめます。定価31,500円。目立った傷や汚れはございませんが、保管時にできたシワが少しあります。またユーズド品であることもご理解の上、その点気になさらない方、ご購入をご検討下さいませ。#uniformexperiment#ユニフォームエクスペリメント#スカーフ
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