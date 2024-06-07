未使用　ヒステリックグラマー　二つ折り財布

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商品詳細
購入後すぐ別の財布を買ったので、一度も使用せずに保管しておりました。美品定価 26000円(税抜)購入場所 ヒステリックグラマーなんばパークス店財布形···二つ折りカラー···ブラックカラー···ブラック素材···本革非喫煙 ペット飼っておりません。
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