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未使用　ヒステリックグラマー　二つ折り財布
商品番号 U12789764688
商品名

未使用　ヒステリックグラマー　二つ折り財布
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 3,456 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入後すぐ別の財布を買ったので、一度も使用せずに保管しておりました。美品定価　26000円(税抜)購入場所　ヒステリックグラマーなんばパークス店財布形···二つ折りカラー···ブラックカラー···ブラック素材···本革非喫煙　ペット飼っておりません。
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