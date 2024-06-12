激レア! ビンテージ バンダナ ドット柄

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商品詳細
ヴィンテージのドット柄バンダナです。大人気のドット柄の中でも最上級にレアなものです。、非常に珍しいデザインなので、お好きな方はこの機会に是非どうぞ。・カラーネイビー・表記GUARANTEEDFASTCOLORTUSIDEALLCOTTON-RN13961・状態多少の使用感ありますが年代を考慮すれば良好です。・サイズ約56cm✖️約50cm※素人採寸のため参考程度にお考えください。
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