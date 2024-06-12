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激レア! ビンテージ バンダナ ドット柄
商品番号 B73934519868
商品名

激レア! ビンテージ バンダナ ドット柄
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 2,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィンテージのドット柄バンダナです。大人気のドット柄の中でも最上級にレアなものです。、非常に珍しいデザインなので、お好きな方はこの機会に是非どうぞ。・カラーネイビー・表記GUARANTEEDFASTCOLORTUSIDEALLCOTTON-RN13961・状態多少の使用感ありますが年代を考慮すれば良好です。・サイズ約56cm✖️約50cm※素人採寸のため参考程度にお考えください。
http://narcologia.ru/goods/Addict429718.html
http://narcologia.ru/goods/recommended38290.html
http://narcologia.ru/goods/Persia647088.html
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