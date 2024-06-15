shareef ポケットTシャツ ブラック

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shareefポケットTシャツブラック シャリーフカラー：ブラックサイズ：23回着用。小さな格子状の地柄を、ジャガード組織で編み込んだテキスタイル。大きなポケットデザインがインパクトのある一枚。実物写真は後ほどアップいたします。よろしくお願い致します。model:H187B86W69着用サイズ：2auraleegraphpaperstudionicholsonteatoraneatcaptainsunshinethereracsmarkawarekolorsophnetuniformexperimentunusedC.EdoubletfacetasmcommedesgarconssteinyokeURUlittlebigDAIRIKUessayshinyakozukaneonsignyohjiyamamotoundercoverUNITEDARROWSnanouniverselui'sSTUDIOUSvetementsoffwhiterafsimonsmaisonmargielaカラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋