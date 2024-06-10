XL NIRVANA SMILE GILDAN 旧2枚 白タグ Tシャツ

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希少2XLサイズ ニルバーナスマイルMADEINHaitiCOTTON100％#nirvana#smile#gildan#vintagesize(表記)：2XLsize(実寸)：\u2028 肩幅61.0cm、身幅66.0cm、\u2028 身丈70.0cm、袖丈19.0cm、(素人測定ですので誤差はあります)tag：GILDAN旧TearAwayLabel白タグ(ホワイトティアウェイタグ)GILDANのネーム参考2017年〜2021年TearAwayLabel白タグTearAwayLabelグレーダグ2022年〜グレーレイザータグ(細長いタグ)stitch:袖ダブル、裾ダブルprint:フロントのみcopyright：1992condition：フェード、プリント割れ、ダグ縫い付け部に小穴\u2028詳細・説明：商品はブロンズ色のスマイルTシャツになります。大き目サイズお探しの方どうぞ。SMILEのTシャツは、2000年代を過ぎるとスマイルプリントが小さい物が出されましたが、こちらは90年代オリジナルとプリントサイズが同一となります(参考写真参照)。バックプリント無しの物になります。どうぞよろしくお願いします。こちらの商品にご興味を持たれた方は、古着にご知識がある方と思いますので、写真と実寸サイズをご参考の上、返品対応は無しをご理解いただきご検討下さい。栃木県より発送喫煙無し同居のペットがいますのでご神経質の方はお控え下さい。jerrylorenzofearofgotkanyewestジェリーロレンツォA$APRockyカニエウェストエイサップロッキーバンドTシャツtravisscottトラビススコットバンドTシャツロックTシャツvintageヴィンテージビンテージシングルステッチコピーライト 丸胴アメリカ製USA紙タグサテンタグナイロンタグ1枚タグまわしタグ2枚タグ古タグツルタグバータグ太文字タグ年代00s90s90年代2000年代大陸JOURIKUTAIRIKU/上陸大陸柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラウン袖丈···半袖ネック···クルーネック