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【Totoさま専用】LOUIS VUITTON × Supreme
商品番号 M32142928420
商品名

【Totoさま専用】LOUIS VUITTON × Supreme
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 33,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド：LOUISVUITTONカラー：ブラックサイズ：約横19cmx高さ10cm×マチ2cmシリアル：CA1187内側：札入れ1、小銭入れ1、カードポケット16、ポケット5付属品：ケース、保存布、LOUISVUITTONとRINKANのショッパー上質感のあるエピレザーにSupremeのロゴを大胆にプリントしたお洒落なスタイルです。定番のブラザモデルで、カラーはスタイリッシュでシンプルに主張する、大人気のブラックカラーです。革製品特有のスレが表裏や折り曲げ部には少々ございます。内側は少々の使用感はございますが、本革用のクリームで手入れをしておりましたので、状態としては全体的に概ね良好だと思います。写真にてご確認下さい。LOUISVUITTONのショッパーとケース及び保存布、RINKANのショッパーも付属します。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革
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