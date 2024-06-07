

【Totoさま専用】LOUIS VUITTON × Supreme 【Totoさま専用】LOUIS VUITTON × Supreme



【Totoさま専用】LOUIS VUITTON × Supreme 【Totoさま専用】LOUIS VUITTON × Supreme



【Totoさま専用】LOUIS VUITTON × Supreme 【Totoさま専用】LOUIS VUITTON × Supreme



【Totoさま専用】LOUIS VUITTON × Supreme 【Totoさま専用】LOUIS VUITTON × Supreme



【Totoさま専用】LOUIS VUITTON × Supreme 【Totoさま専用】LOUIS VUITTON × Supreme



【Totoさま専用】LOUIS VUITTON × Supreme 【Totoさま専用】LOUIS VUITTON × Supreme



【Totoさま専用】LOUIS VUITTON × Supreme 【Totoさま専用】LOUIS VUITTON × Supreme



【Totoさま専用】LOUIS VUITTON × Supreme 【Totoさま専用】LOUIS VUITTON × Supreme



【Totoさま専用】LOUIS VUITTON × Supreme 【Totoさま専用】LOUIS VUITTON × Supreme



【Totoさま専用】LOUIS VUITTON × Supreme 【Totoさま専用】LOUIS VUITTON × Supreme



【Totoさま専用】LOUIS VUITTON × Supreme 【Totoさま専用】LOUIS VUITTON × Supreme



【Totoさま専用】LOUIS VUITTON × Supreme 【Totoさま専用】LOUIS VUITTON × Supreme



【Totoさま専用】LOUIS VUITTON × Supreme 【Totoさま専用】LOUIS VUITTON × Supreme



【Totoさま専用】LOUIS VUITTON × Supreme 【Totoさま専用】LOUIS VUITTON × Supreme



【Totoさま専用】LOUIS VUITTON × Supreme 【Totoさま専用】LOUIS VUITTON × Supreme

ブランド：LOUISVUITTONカラー：ブラックサイズ：約横19cmx高さ10cm×マチ2cmシリアル：CA1187内側：札入れ1、小銭入れ1、カードポケット16、ポケット5付属品：ケース、保存布、LOUISVUITTONとRINKANのショッパー上質感のあるエピレザーにSupremeのロゴを大胆にプリントしたお洒落なスタイルです。定番のブラザモデルで、カラーはスタイリッシュでシンプルに主張する、大人気のブラックカラーです。革製品特有のスレが表裏や折り曲げ部には少々ございます。内側は少々の使用感はございますが、本革用のクリームで手入れをしておりましたので、状態としては全体的に概ね良好だと思います。写真にてご確認下さい。LOUISVUITTONのショッパーとケース及び保存布、RINKANのショッパーも付属します。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革