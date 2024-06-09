ポーター カジノ カードケース 名刺入れ 未使用 214-04623

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ポーターのブライドル製の名刺入れになります。カラーはブラウンになります。【表地】ブライドルレザー（英国より直輸入）【サイズ】約W113×H79×D20（mm）※サイズは当店計測サイズとなります。商品により、若干の個体差が生じます。【重量】約59グラム【生産国】日本【内側】カード収納×1、カードポケット×2、カードホールド用スリット×1【付属品】オリジナル収納袋×1説明重厚な素材感が魅力的な、英国製ブライドルレザーを贅沢に使った『CASINO/カジノ』シリーズのカードケース。表面に浮き出たロウが使用を増すほどに馴染み、奥深い色味と上品なツヤが増す過程を楽しめる長く愛せる逸品です。より少なく表示財布形···二つ折り