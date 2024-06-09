正規品　新品　Rick Owens × CONVERSE キャップ

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商品詳細
●正規品（偽物は持っていませんので安心して下さい）●ブランド名RickOwensD_DRKSHDW×CONVERSEリックオウエンスダークシャドウ コンバース●カラーBLACK●状態新品●購入先SSENSEオンライン●サイズフリー55-60※多少の誤差はご了承ください。●備考映ってるものが全てになります。●きちんと画像確認の上、質問などをして購入して頂ければと思います。返品、交換などは出来ませんので確認よろしくお願いします。●到着後、すぐに受け取り連絡出来る方のみお願いします。★他サイトにも出品していますので、落札され次第削除致しますのでよろしくお願いします。
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