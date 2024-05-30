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PATRICK STEPHAN オールスタッズ レザーショートウォレット折り財布
商品番号 Y40364200133
商品名

PATRICK STEPHAN オールスタッズ レザーショートウォレット折り財布
ブランド名 パトリックステファン
特別価格 税込 6,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パトリックステファン'all-studs'2ブランドの象徴的な財布。折り財布でこのデザインは希少だと思います。[color]01SILVER(SILVERSTUDS)[size]W12.5xH9.5xD3[material]COWHIDELEATHER定価¥33,000箱・タグ完備「連続性」で魅せるオールスタッズのショートウォレット。一つ一つ手で打ち込まれた圧巻のスタッズが魅力の二つ折り財布。コインケースは、取外し可能で単独でもお使いいただけます。スタッズカラーはメタルのエイジングもご堪能いただけます。コインケース以外は、札入れ部分に2つの仕切り、カード段下に2つの仕切り、カード段x4を備えています。※画面と実際の色は多少異なる場合がございます。ご了承ください。カラー···ブラック財布形···二つ折り素材···本革　リアルレザー価格交渉お気軽にどうぞ。GraphpaperkaptainsunshineNOMAt.d.UNUSEDDulcamaraデュルカマラCrepusculeクレプスキュールbukhtNEONSIGNネオンサインJieDaジエダNEEDLESニードルスEngineeredGarmentsエンジニアードガーメンツPHINGERINフィンガリンDIGAWELYAECAAURALEECOMOLITEATORAURUGANRYUKAIKOdoubletsunseanonnativeALLEGEUNIVERSALPRODUCTSvisvimhobobeautifulpeoplenichePORTERclassicBEAMSブルーナボインHenderSchemekolorsacaiA.P.C.アーペーセーUNDERCOVERアンダーカバーLADMUSICIANラッドミュージシャンSOEACNEFACETASMファセッタズムアーダーエラーアワーレガシーOAMCメゾンマルジェラホワイトマウンテニアリングイルビゾンテtilakマウンテンリサーチklasicapeel\u0026liftピールアンドリフト　togavirilisネペンテス菅田将暉　トラックパンツ
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