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クロコダイル ウォレット ロングウォレット 財布 長財布 札入れ 男女兼用
商品番号 D13023407034
商品名

クロコダイル ウォレット ロングウォレット 財布 長財布 札入れ 男女兼用
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 43,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

今回のご紹介は、オリジナルパース中村さん制、小銭入れ無し本物クロコ長財布、新品未使用品です。ラグジュアリーカラー（ゴールドブロンズ）は珍しく、肚（喉下）から腹にかけてドセンターの1枚物です。腹の腑の揃いは画像のとおり大変綺麗で左右対称です。有名ブランドLやHでもこの綺麗さはあまりないです。インナーもオールクロコでお金掛かっています。以下商品説明です。本クロコダイル長財布　　ドセンター（腹）インナーオールクロコ　　小銭入れ無し表ラグジュアリー（アンティークブロンズ）／裏オールクロコラグジュアリー（アンティークブロンズ）＜サイズ＞約　H8.5cm×W19cm×D2cm\u003c商品内容＞カード×9　　フリー×3　　札入れ×1有名な中村さんの商品ですので出来は文句なし上出来です。手に取った瞬間に魅了されてしまいます。オークションの性質上、画像等完全に現物を再現している訳では有りませんので、あらゆる意味で多少の誤差はお許しご了承お願い致します。NC、NRですので事前にご質問等はお気軽にお尋ねください。新品未使用保管品（常時エアコン入りの部屋管理）今回は特別価格送料込み15万即決でお譲り致しますのでこの機会に是非どうぞ。財布形···長財布
http://narcologia.ru/goods/approximate277620.html
http://narcologia.ru/goods/procurement749533.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate525677.html
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