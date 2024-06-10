クロコダイル ウォレット ロングウォレット 財布 長財布 札入れ 男女兼用

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商品詳細
今回のご紹介は、オリジナルパース中村さん制、小銭入れ無し本物クロコ長財布、新品未使用品です。ラグジュアリーカラー（ゴールドブロンズ）は珍しく、肚（喉下）から腹にかけてドセンターの1枚物です。腹の腑の揃いは画像のとおり大変綺麗で左右対称です。有名ブランドLやHでもこの綺麗さはあまりないです。インナーもオールクロコでお金掛かっています。以下商品説明です。本クロコダイル長財布 ドセンター（腹）インナーオールクロコ 小銭入れ無し表ラグジュアリー（アンティークブロンズ）／裏オールクロコラグジュアリー（アンティークブロンズ）＜サイズ＞約 H8.5cm×W19cm×D2cm\u003c商品内容＞カード×9 フリー×3 札入れ×1有名な中村さんの商品ですので出来は文句なし上出来です。手に取った瞬間に魅了されてしまいます。オークションの性質上、画像等完全に現物を再現している訳では有りませんので、あらゆる意味で多少の誤差はお許しご了承お願い致します。NC、NRですので事前にご質問等はお気軽にお尋ねください。新品未使用保管品（常時エアコン入りの部屋管理）今回は特別価格送料込み15万即決でお譲り致しますのでこの機会に是非どうぞ。財布形···長財布
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