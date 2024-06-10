デュラララ　カラオケの鉄人　トレーディングカード　臨也

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商品詳細
スリーブに入れて保管しておりました。目立つダメージは見受けられませんが、細かな状態にこだわりがある方の購入はお控えください。硬質カードケース＋OPP袋＋プチプチに巻いて梱包⚠️プロフィール必読⚠️即購入⭕️
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