NIKE ビンテージ　銀タグ　キャップ　トラッカー　刺繍　廃盤　激レア　ロゴ

NIKEナイキ 90sビッグスウォッシュ刺繍キャップ帽子希少 廃盤 激レア 入手困難■カラーネイビー×ゴールド紺×金色ネイビーにゴールドスウォッシュがオシャレで存在感あります。90年代から現代のスタイルまで何にでも合うネクストヴィンテージモデルのキャップをこの機会にどうぞ。ネイティブジャパニーズのケントが着用しているモデルに近い型になります極美品、廃盤でレアです。今は生産してないので探してる方もかなり多いのでは無いのでしょうか。自宅保存になります。数回着用のused品になります。着用に支障をきたすダメージはなくまだまだ着用して頂けるコンディションです。古着にご理解ある方で写真で状態を確認頂きご理解頂きましたら購入宜しくお願い致します8090STUSSYATMOSMitasneakersAIRFORCEAIRMAXAIRJORDANUPTEMPOSupremeOFFWHITEシュプリームナイキタテナイキゴツナイキカマボコナイキ風車ナイキ銀タグダンクエアフォースエアマックスエアジョーダンモアテンオフホワイトアトモスアップテンポステューシーパラノイズイエローグラデプレミアムNEIGHBORHOODネイバーフッドwtapsダブルタップスTHENORTHFACEノースフェイスchallengerチャレンジャーSTUSSYステューシーABATHINGAPEアベイシングエイプADIDASアディダスFRAGMENTフラグメントデザインfcrbエフシーアールビーF.C.RealBristolsophnetソフネットuniformexperimentユニフォームエクスペリメントxlargeエクストララージBEAMSビームス別注 コラボvansバンズニューエラ neweraヤンキースYankeesvintageヴィンテージ ビンテージデッドストックdeadstockNFLNBAMLBNHLNCAAカレッジユニバーシティ80s90s古着古着女子古着好きの方にオススメです。



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