クロコダイル ポロサス(ベビークロコ) 長財布

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新品、未使用品。定価:¥253,000(税別)ブラウン光の加減により、多少お色が変わる場合が御座いますのでご了承願います。型押しでは御座いません。ご覧の通り、極上品のクロコダイル皮革です。艶もお色も大変美しく、流石に皮革の宝石ですね。市場では絶対にこの価格では手に入らないクオリティの高いクロコ皮革です。価格と品質に自信を持っての出品です。クロコダイルポロサスの腑が左右対称に綺麗に揃った一匹取りの極上品です。画像の通り、最高級のベビークロコの一匹取り、一生物です。⚠️安価な革は割れ易いので他で購入の際はお気をつけくださいね。縦9㎝横18.3㎝マチ幅2㎝(広げた状態)小銭入れ機能は御座いません。付属品:箱、布ケース