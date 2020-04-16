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2018鈴鹿8耐YAMAHAファクトリーV4 ライダー直筆サイン入りCAP
商品番号 K11119734467
商品名

2018鈴鹿8耐YAMAHAファクトリーV4 ライダー直筆サイン入りCAP
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 24,938 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コツコツ貯めたコレクションですがこの値段ならお譲りします値打ちのわかる方が居られるかはわかりませんが…2018年に鈴鹿サーキットにて開催された第41回大会　ヤマハファクトリーがV4を達成した大会です。その優勝ライダー３人【中須賀克行】【アレック・スロウズ】【マイケル・ファン・デル・マーク】の直筆サインが書かれています決勝前のグリッドにて書いて貰いましたその時の写真I枚ともうI枚お付けしますキャラクター...その他カラー...ホワイト形...ベースボール
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