2018鈴鹿8耐YAMAHAファクトリーV4 ライダー直筆サイン入りCAP ...

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コツコツ貯めたコレクションですがこの値段ならお譲りします値打ちのわかる方が居られるかはわかりませんが…2018年に鈴鹿サーキットにて開催された第41回大会 ヤマハファクトリーがV4を達成した大会です。その優勝ライダー３人【中須賀克行】【アレック・スロウズ】【マイケル・ファン・デル・マーク】の直筆サインが書かれています決勝前のグリッドにて書いて貰いましたその時の写真I枚ともうI枚お付けしますキャラクター...その他カラー...ホワイト形...ベースボール