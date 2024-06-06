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中日ドラゴンズFCデー着用キャップ　選手支給品
商品番号 M76389478857
商品名

中日ドラゴンズFCデー着用キャップ　選手支給品
ブランド名 ミズノプロ
特別価格 税込 5,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます中日ドラゴンズFCデー着用キャップ選手支給品を出品させていただきます。バンデリンドームで行われる、FCデー専用のキャップで、デザインは変わっていません。サイズは58.0cmミズノ製状態も良く刺繍も分厚くてかっこいいですよ興味のある方は是非よろしくお願いします！中日ドラゴンズFCデープロ野球選手支給品ミズノプロキャップ
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