【美品】HERMES　黒　ベルト　シルバーバックル　Hベルト　ロゴ　コンスタンス

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0619-53○アイテムHERMES ベルト 黒 レザー HERMES ベルト黒 レザー HERMESエルメス ベルト コンスタンス ゴールド金具 Hベルト H金具 Hバックル 黒 レザー レザーベルト バックル ロゴ Hロゴ ウエストマークさレディース 正規品 ステッチ パリ○サイズ全長 106.5cm幅 3cmサイズ 89-99cmバックル 3.8✕6cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○カラーブラック○素材レザー○付属品状態：バックルに目立たない小傷がある程度で、ベルトは未使用です。※あくまで古着なのでご理解したうえでご購入ご検討ください。ベルトは新品社外品です。カラー···ブラック素材···本革写真には映っていない細かい傷や汚れがあるかもしれません。基本的に目立つ傷や汚れは写真に載せているので気になることがあればコメント下さい。○配送簡易包装にて4〜7日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○付属品なしご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。こちらも購入者と販売者の関係の前に、1人間です！お互い配慮のある取引をよろしくお願い致します。※鑑定済の中古ブランド市場より購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は返金対応させて頂きますのでご安心下さい。※より良いものを提供するために補修をしている商品もございます。ご理解の上ご購入ください。0610-0711-13300-1215