NEIGHBORHOOD × WINDANDSEA⭐︎コラボTシャツ

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柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋商品番号:221FRWSN-STMO4S↓サイズ↓身幅:57cm着丈:70cm肩幅:51cm袖丈:21cm1年前くらいに購入しましたが、着用回数は数回となっております。右胸あたりに小さなシミがありますが、間近でみないとわからない程度です‼︎(写真あり)かなりレアな商品になっていますので、ご理解いただいた上で是非ご検討ください（＾_＾）しまってあったので、シワが多くてごめんなさい(u_u)ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ご購入前にプロフィールを一読し、ご了承いただきましたらご購入宜しくお願い致します(˃̵ᴗ˂̵)♪お気軽にコメントください(｀・ω・´)