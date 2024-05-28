【国内未発売】NEW ERA LA ドジャース キャップ 9D #3

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⚠要確認⚠※ご希望の方は必ず事前にコメントからご連絡をお願いします！！■説明【MLB公式日本未発売NewEraニューエラ】ロサンゼルス・ドジャースLosAngelesDodgersTruckerSnapback9FIFTYBlackMLB公式限定品です。海外モデルの限定ニューエラキャップです。日本では販売されておりません。!!!!!限定・早い者勝ちです!!!!!★★★直営店、正規代理店、正規品取扱店からの買い付け【関税負担なし・送料無料・安心の国内発送】★★★定番カラー以外で人と被りたくないデザインが欲しいという方にはおすすめのベースボールキャップ（アジャスタータイプ）です！■仕様ブランド：NewEraニューエラモデル：9FIFTYカラー：ブラックサイズ：フリー■注意点・商品は生産時期によってデザインやサイズに差が生じる場合がございます。・商品はモニターの影響で色の変化が感じられる場合がございます。■■■必ずご一読ください■■■※※個人の都合上、帰国後の発送となります。発送の目途は11￼月中旬～下旬くらいになります。あくまで目安となりますので、ご了承の上ご購入お願いいたします。※※発送までにお時間をいただいております。予め了承の上、ご理解のある方のみご購入をお願いいたします。※掲載内容をご一読の上、ご購入をお願いいたします。※トラブルの元となりますのでご質問などは事前にお願いいたします。※お互いマナーを持って気持ちの良いお取引ができればと思っておりますので、大幅な値下げ交渉はご遠慮ください。節度のある範囲で交渉は可能ですので、コメントからお願いいたします。#mlb#ドジャース#メジャーリーグ#newera#ニューエラ#9fifty#日本未発売#海外限定#限定カラー...ブラック形...ベースボール