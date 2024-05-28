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ベルト　バーバリー　チェック柄
商品番号 V99613006285
商品名

ベルト　バーバリー　チェック柄
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 2,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラックバックル部分変色あり。表のベルト部分は綺麗です。裏はやや変色あります、画像確認してください。ほとんど使用していません。1番外側の穴まで97センチでした。#チェック
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