ベルト　バーバリー　チェック柄

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商品詳細
カラー···ブラックバックル部分変色あり。表のベルト部分は綺麗です。裏はやや変色あります、画像確認してください。ほとんど使用していません。1番外側の穴まで97センチでした。#チェック
http://narcologia.ru/goods/capitation446508.html
http://narcologia.ru/goods/reflector114764.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild426952.html
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