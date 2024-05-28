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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます♪♪PaulSmithポールスミス/L字の折り財布本体のみの出品になっております。二つ折り財布 L字ファスナージップストローグレイン2つ折り財布マルチストライプ革補修、保湿クリーム等メンテナンスしていました。ご了承の上でご購入お願いします。縦9.5cm横13cmマチ3.5cmカード入れ12箇所※素人採寸の為誤差ご了承下さい#本革 #折り財布 #ポールスミス#二つ折り#財布
http://narcologia.ru/goods/perpetual970846.html
http://narcologia.ru/goods/recycling310414.html
http://narcologia.ru/goods/update524495.html
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Paul Smithポールスミス】L字ジップストローグレイン-
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