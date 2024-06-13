希少XL 90´s Backstreet Boys Tour 1999 Tシャツ

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【商品名】・90'sBackstreetBoysIntotheMillenniumTourTシャツ1999BSBバックストリートボーイズBalenciagaバレンシアガSPEEDHUNTERSスピードハンターズ【カラー】・ブラック【サイズ】・XL・肩幅60cm・身幅62cm・着丈70cm【商品説明】・90'sBackstreetBoysIntotheMillenniumTourTシャツ。・99年に行われたIntotheMillenniumTourのTシャツ。・人気な両面プリント。・フェード、ダメージが相まって雰囲気ある1枚。・ゴールデンサイズのXL。・お探しの方に是非。【状態】・着用感、色褪せがございます。・首リブまわりに数カ所小穴あり。・左肩1箇所、右肩に2箇所小穴あり。・両脇小穴あり。・首裏から右肩にかけてステッチ1本抜けあり。・ヴィンテージ商品の為、ご了承お願いいたします。【ご案内】・24時間『即購入、コメント』OKです。・セット購入、リピーター様は交渉お受けします。・こだわりの古着を出品しています。【出品中→#NEVERMIND_Instock】TravisScottKANYEWESTFEAROFGODJerryLorenzoNIRVANAKurtCobainSlipknotMARILYNMANSONRedHotChiliPeppersGunsN'RosespearljammetallicafoofightersaliceinchainsledzeppelinバンドロックバンTHIPHOPヒップホップRAPTEEラップSNOOPDOGG2PACBIGGESADETLCICEWUTANGEMINEMLIQUIDBLUEリキッドブルーMichaelJacksonPRINCETシャツスウェットツアープロモアルバム