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フリーホイーラーズ ガスリー ワークキャップ デニム 新品未使用 タグ付き
商品番号 A80151643689
商品名

フリーホイーラーズ ガスリー ワークキャップ デニム 新品未使用 タグ付き
ブランド名 フリーホイーラーズ
特別価格 税込 6,467 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「UNIONSPECIALOVERALLS」レーベルの1920年代スタイルのデニムワークキャップです。コットン100%のオリジナル10ozインディゴデニムを使用し、各部のパーツやディテールや品質に拘り抜いたFREEWHEELERSらしい仕上がりのキャップです。【ブランド】FREEWHEELERS/フリーホイーラーズ【モデル】GUTHRIE/ガスリー10ozデニムワークキャップ【型番・品番】1037005【サイズ】FREE【実寸】約60cm【商品状態】新品未使用タグ付き【備考】※新品未使用品ですが、自宅保管品ですので、その旨ご理解ある方にお求めいただけますようお願いいたします。※すり替え防止のため、返品はお断りしております。freewheelersフリーホイーラーズwarehouseウエアハウスクッシュマンバズリクソンズフェローズフルカウントリーバイスリアルマッコイズキャスケットキャップハット帽子ワークインディゴデニムジーンズビンテージベースボール
http://narcologia.ru/goods/smear627404.html
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