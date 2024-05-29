【美品】　Supreme　Tシャツ　メンズ　ブラック　XXL　半袖　ロゴT

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ご覧いただきありがとうございます。※価格ミスのため一週間ほど格安の価格で販売しております。一週間後に相場価格に戻させていただきます。Supremeの半袖Tシャツです。こちらの商品はメンズです。弟から譲り受けました。数回着用して自宅で保管しておりました。シャツに大きくロゴが入っています。写真だと分かりにくいですがプリントではなく刺繍のようなデザインです。●その他、注意事項：※写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。※汚れ・傷の確認をしておりますが、見落としがあるかもしれません。ご容赦ください。（念入りな確認が必要な場合はコメント欄にてご指示ください。素人ながら再度念入りにチェックさせていただきます。）※返品返金はご対応不可とさせていただきます。お写真にてご判断いただければと思います。※ご購入時はプロフィールをご確認いただけますと幸いです。ご質問があればコメントにてお伺いいたします。会社勤めですので、平日は若干返事が遅れる場合がございます。\u003cコメントの返信時間帯目安\u003e〜12:00のコメント:13時までにご返信いたします。12:00以降のコメントにつきましては当日中にご返信いたします。※あくまで目安ですので若干の遅れにつきましてはご了承いただけますと幸いです。メンズ半袖トップス黒ブラックSupremeロゴカラー...ブラック袖丈...半袖ネック...クルーネック季節感...春、夏、秋