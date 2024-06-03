クロムハーツ CH トラッカ メッシュ キャップ N660

☆新品未使用☆送料無料☆即購入OKです！★状態：写真すべて実物になります★検品の為だけに開封済み。★海外のアウトレット直売店にて購入しました。頭周り:約52.5-60cmつばの長さ：7cm(アジャスター付きで7段階調節可)*簡易梱包での発送になります*形崩れ、シワなど気になる方は宅急便コンパクトに変更＋250円、【注意事項】国内正規店での商品をお探しの方はご遠慮ください！梱包での発送になりますので畳シワ等ご了承ください。未使用品ですが、あくまでも個人保管のものですので完璧を求める方はご遠慮ください！ご質問、ご不明点などございましたら、お気軽にお問い合わせてくださいませ！



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