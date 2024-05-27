特殊攻撃機　桜花　金属モデル　マルシン工業

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商品詳細
特殊攻撃機桜花の金属モデルです。20年くらい前に購入したものです。箱から出さず保存していたのですが経年劣化してるかもしれないです。御理解の上購入をお願いします。
http://narcologia.ru/goods/revamp633922.html
http://narcologia.ru/goods/recycling141614.html
http://narcologia.ru/goods/passivity180083.html
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