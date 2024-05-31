FENDI 二つ折り財布　正規品未使用品

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商品詳細
フェンディの二つ折り財布です。大阪のデパートにて購入しました。左側下部 縦約7センチ横約9.5センチ左側上部 縦約6センチ横約9センチ取り外し可能です薄型なので、ポケットや小さい鞄にも邪魔にならない、また牛革なので柔らかく、嵩張らないサイズ感です。珍しい柄で、黒系統の配色になります。クローゼットにて保管していました。ご理解くださり、お使いいただける方お待ちしております。状態は画像をご参照くださいませ。【商品説明】素材：牛革ポケット：カードケース×4札入れ×1定期入れ×1購入定価 98000円
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