HERMES（エルメス）　べアン　長財布　ゴールド金具　ブラック（黒）　本革

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一昨年に中古で購入しましたが、財布を新調したので出品致します。基本はカードやQRコード決済でしたので、当方の使用頻度はあまり高くありませんが、所々に革の劣化があるため「やや傷や汚れあり」としております。刻印は⬜︎にNとなります（分かりづらいですが画像６をご参照ください）。また、刻印以外にも偽物か判断できますように画像を掲載しておりますので、本物か否かのお問合せはご遠慮頂きますようお願い致します。まだまだご使用頂けますので、ご検討頂ければ幸いです。財布本体のみの発送となりますので、併せてご了承下さい。お値引きも対応させて頂きますのでご相談下さい。よろしくお願い致します。カード入れx5小銭入れx1札入れx2ポケットx2W17cmH9.5cmD1.5cmカラー···ブラック柄・デザイン···無地財布形···長財布素材···本革