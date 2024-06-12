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ニューエラ 59FIFTY ダックカモ キャップ 7-1/2 LA エンゼルス
商品番号 Y95895361882
商品名

ニューエラ 59FIFTY ダックカモ キャップ 7-1/2 LA エンゼルス
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NEWERA59FIFTYWORLDSERIESDuckCamo60237944LOSANGELSANGELS7-1/2（ニューエラロサンゼルス・エンゼルスダックカモキャップ）ブランド名：NEWERA（ニューエラ）NEWERAの定番アイテム59FIFTYCAPダックカモを採用したカスタムシリーズサイドにはワールドシリーズパッチをレイアウトアンダーバイザーはネオンオレンジでカラーリングサイズ調整の無い仕様です！！サイズ：7-1/2（約：59.6cm）※並行輸入品になります。※海外製品のため、糸のほつれや作りが多少雑な場合があります。不良品の対象とはしません。※上記をご了承の上ご注文下さい。ITEMCODE：60237944JANコード：196312637543
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