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ニューバランス MR 993GL 　 Made In U.S.A.
商品番号 U20174100740
商品名

ニューバランス MR 993GL 　 Made In U.S.A.
ブランド名 ニューバランス
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◉ニューバランスNEWBALANCEMR993GL　MadeInU.S.A.スニーカーシューズUSA製スエードxメッシュ◉ブランド:ニューバランスNEWBALANCEMR993GL　表記サイズ：US7/UK61/2EU40日本サイズ25.0cm　写真参照◉素材:スエード　メッシュ　グレーカラー◉こちらの商品には多少のダメージがあります。写真参照。◉あくまでも中古品ですので掲載写真や記載内容をご確認いただき、ご理解の上ご購入ください。保存箱なし。(画像を良くご確認下さい。)◉商品の返品対応はしておりません。
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