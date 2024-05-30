【新品級】GANZO 長財布 コードバン ラウンドファスナー ブラウン 本革

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ほぼ未使用に近いお品です！即購入OKです！値下げ交渉も受付中！●ブランドGANZOガンゾ●定価70400円●アイテム長財布コードバンレザーヘーゼルブラウン馬革ヌメ革ラウンドファスナーラウンドジップ●サイズ（cm）縦10横20マチ2●状態画像10枚目のように表面に傷が付いている箇所がありますが、エイジングが進めば気にならなくなっていくと思います。その他、内側はコイン汚れ等なく未使用品に近い状態です。最高級コードバンレザーのエイジング(経年変化)を一から楽しんで頂けます！●購入元大手ブランドリユース店で購入した鑑定済みのお品になります。※あくまで中古品ということをご理解の上、写真をよくご確認してからお買上げ下さい。状態等確認したい場合は遠慮なくコメント下さい。