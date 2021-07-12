【デッドストック】イギリス　UK　ロイヤルメール　レザーベルト　34-36

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商品詳細
【デッドストック】イギリス UK ロイヤルメール ドレス レザーベルト 34-36イギリス郵政 RoyalMail(ロイヤルメール)のレザーベルトです。80年代～90年代のデッドストック（未使用品）外側が本革、内側にマットな合皮（ボンデッドレザー）を貼ったつくりです。表記サイズ34-36幅2.9cmバックルを除いた長さ102cmバックルを除いて最初の穴まで81cm 最後の穴まで94cm長期保管品のため、レザーに多少の癖や擦れ傷がございます。英国製ユーロヨーロッパワークミリタリー郵便グッズ古着ヴィンテージビンテージ放出品waiper
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http://narcologia.ru/goods/cowpox156739.html
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ROYAL MAIL】Post Brenhinol ロイヤルメール レザーベルト | ALLNATIONS
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