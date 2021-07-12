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【デッドストック】イギリス　UK　ロイヤルメール　レザーベルト　34-36
商品番号 U14972607170
商品名

【デッドストック】イギリス　UK　ロイヤルメール　レザーベルト　34-36
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 2,262 円
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商品詳細

【デッドストック】イギリス　UK　ロイヤルメール　ドレス　レザーベルト　34-36イギリス郵政　RoyalMail(ロイヤルメール)のレザーベルトです。80年代～90年代のデッドストック（未使用品）外側が本革、内側にマットな合皮（ボンデッドレザー）を貼ったつくりです。表記サイズ34-36幅2.9cmバックルを除いた長さ102cmバックルを除いて最初の穴まで81cm　最後の穴まで94cm長期保管品のため、レザーに多少の癖や擦れ傷がございます。英国製ユーロヨーロッパワークミリタリー郵便グッズ古着ヴィンテージビンテージ放出品waiper
http://narcologia.ru/goods/cotton951361.html
http://narcologia.ru/goods/response299642.html
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ROYAL MAIL】Post Brenhinol ロイヤルメール レザーベルト | ALLNATIONS

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