¥20000円程度　ギャルソン レザーベルト　ブラック

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商品詳細
長さ118センチ幅2.5センチ私はウエスト73程度で、ベルトループが一つ余っていました。長さは調整不可ですが、ウエスト70から85位が適用かと思います。エンダースキーマのテールベルトを僅かに太くした印象です。普通の使用感はありますが、まだまだご使用頂けると思います。好みが変わり断捨離のため出品です。
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