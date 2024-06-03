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- デッドバイデイライト フィギュア 発電機 呪術のトーテム 恵のトーテム 4個
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商品詳細
即購入可能です。全て未開封品です。4個セットです。即日発送❗️DeadbyDaylight フィギュアコレクション トーテムルームライト 呪術 恵 2種発電機 レッド イエロー 2種プライズ品ですので箱に多少の爪跡などがある場合がございます。発送はメルカリ便、ダンボール梱包です。箱の内側は防水の為、大きなビニール袋で包みます。素早い発送いたします。よろしくお願い致します。
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