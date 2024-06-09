サルバトーレフェラガモ　リバーシブルベルト(美品)

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フェラガモのメンズ用ベルトです。リバーシブル対応なのでブラックとダークブラウンの2色使いができます！純正のバックルカバー袋と本体用の袋も付属です！数回しか使用していないのでバックルに使用キズはありますが大きなキズ等はございませんので着用時には分からないと思います！ウエストは約75cmから85cmの2センチ刻みの穴があります。カットして着用することも可能ですし穴あけをすることで90cmくらいまでは対応可能です。よろしくお願いいたします！カラー···ブラック、ブラウン素材···本革