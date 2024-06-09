バーバリー二つ折り財布　メンズ　ブラック

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商品詳細
カラー···ブラック財布形···二つ折りバーバリー二つ折り財布ビルコインロンドンチェックグレーメンズBURBERRY8014484A5656CCBILLCOINLONDONCHECKBIFOLDWALLETDARKCHARCOAL数回は使用しております。多少使用感はでていると思います。神経質な方はお控えください。・カラー：DARKCHARCOAL・サイズ：約横11cm×縦9.5cm×厚み2cm-・重量：約70g・素材：レザー・開閉：オープン・内部：スナップ式小銭入れ×1、札入れ×2、オープンポケット×2、カードポケット×4
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