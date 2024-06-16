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【激レア】アンティーク アメフト コレクション オブジェ
商品番号 U95666155517
商品名

【激レア】アンティーク アメフト コレクション オブジェ
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き誠に有難う御座います。アンティークなアメリカンフットボールのコレクションオブジェになります。博物館などで飾られている様な、かなり激レアな年代物です。アンティークな喫茶店にも合います。かなり古いお品の為、キズがあります。50年以上前の古い物である事をご理解の上ご購入下さい。即購入ＯＫ。送料割高の為、お値下げ不可。ご検討宜しくお願い致します。写真は、以下の選手になります。ミーン・ジョー・グリーンロジャー・ストーバックボブ・リリーブロンコ・ナグルスキーサミー・ボウカントンブルドッグスサイズは、縦28cm.横52cm.奥行7cm額の素材···木製フレーム置き方···壁掛け表面カバーの素材···ガラス向き···横向き用途···立体物・ボックスフレーム
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